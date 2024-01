Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Montagmittag auf rotes Terrain

Sartorius vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 310,60 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 310,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 310,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 314,40 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.872 Stück gehandelt.

Am 06.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 471,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 51,87 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 215,30 EUR am 31.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 326,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,14 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels in Grün

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsstart stärker