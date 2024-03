Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verliert am Freitagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 364,10 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 364,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 359,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 365,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 79.054 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (411,40 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 12,99 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 215,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 69,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,964 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 342,63 EUR.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 810,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 18.04.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 17.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,10 EUR im Jahr 2024 aus.

