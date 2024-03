Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verliert am Freitagvormittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 362,80 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 362,80 EUR. Bei 362,60 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 365,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 944 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 411,40 EUR markierte der Titel am 31.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,40 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 40,66 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,964 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 342,63 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 810,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 17.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,10 EUR je Sartorius vz-Aktie.

