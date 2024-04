Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 339,90 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 339,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 340,40 EUR. Bei 334,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.921 Sartorius vz-Aktien.

Bei einem Wert von 406,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.04.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (215,30 EUR). Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 36,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,986 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 344,50 EUR an.

Sartorius vz veröffentlichte am 19.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 17.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

