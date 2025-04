Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 192,50 EUR zu.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 192,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 193,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 191,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.818 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 346,20 EUR erreichte der Titel am 16.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,84 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 13,74 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,823 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 280,10 EUR an.

Am 28.01.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 906,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,71 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 16.04.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 16.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

