Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 190,80 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 190,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 192,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 191,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.418 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.04.2024 markierte das Papier bei 346,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 44,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 14,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,823 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 280,10 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 28.01.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,12 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 906,80 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 849,80 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 16.04.2025 terminiert. Schätzungsweise am 16.04.2026 dürfte Sartorius vz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,89 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

