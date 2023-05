Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Vormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Sartorius 281,00 EUR

Um 09:06 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 346,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 347,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 345,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 2.296 Stück.

Bei 471,70 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 36,17 Prozent zulegen. Bei 293,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 15,33 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 446,17 EUR.

Am 20.04.2023 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 903,20 EUR – eine Minderung von 11,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Am 21.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 19.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2023 8,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

