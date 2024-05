Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 292,30 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 292,30 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 293,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 289,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.737 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,30 EUR ab. Abschläge von 26,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,928 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 333,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 18.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR im Vergleich zu 903,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 19.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 18.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,11 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

