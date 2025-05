Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 230,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 230,00 EUR nach. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 227,20 EUR. Bei 230,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.021 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 23,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 27,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,832 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 267,80 EUR an.

Am 16.04.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 883,00 Mio. EUR im Vergleich zu 819,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Sartorius vz am 22.07.2025 vorlegen. Sartorius vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,10 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

