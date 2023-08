Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz reagiert am Mittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 366,70 EUR.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 366,70 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 367,20 EUR aus. Bei 366,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 9.387 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 06.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 471,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 28,63 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2023 bei 291,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,40 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 402,67 EUR.

Am 20.07.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,43 Prozent auf 832,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 19.10.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

