Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 368,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 368,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 371,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 366,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 27.088 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (471,70 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2023. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 27,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 26,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 402,67 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 20.07.2023 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 832,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.020,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 19.10.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 22.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Sartorius vz.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Sartorius vz-Investment verdient

Sartorius-Aktie schwächelt: Sartorius beruft Florian Funck als Finanzvorstand

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Sartorius vz-Investition eingebracht