Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 366,50 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 366,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 366,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 366,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 378 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,70 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2023 Kursverluste bis auf 291,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 20,35 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 402,67 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,43 Prozent auf 832,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 19.10.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

