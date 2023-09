Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 350,50 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 350,50 EUR nach oben. Bei 351,60 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 347,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.098 Sartorius vz-Aktien.

Bei 471,70 EUR markierte der Titel am 06.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 34,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 291,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 16,72 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 394,43 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 21.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie verdient. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 832,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,85 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

