Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 347,40 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 347,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 349,60 EUR. Bei 340,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.981 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,78 Prozent hinzugewinnen. Bei 215,30 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 316,50 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 810,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.020,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2023 5,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

