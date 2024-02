Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 333,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 333,80 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 336,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 334,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.070 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 444,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,25 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,955 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 331,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 19.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 810,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.020,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 18.04.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 17.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,08 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus

Freundlicher Handel: LUS-DAX klettert nachmittags

Optimismus in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im DAX