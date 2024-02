Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 335,90 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 335,90 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 337,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 334,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.380 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 444,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 24,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 35,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,955 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 331,25 EUR aus.

Am 19.10.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 810,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.04.2024 veröffentlicht. Sartorius vz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,08 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus

Freundlicher Handel: LUS-DAX klettert nachmittags

Optimismus in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im DAX