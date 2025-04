Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag fester

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 197,75 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 197,75 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 212,30 EUR. Bei 212,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 158.736 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 19,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,821 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 274,00 EUR.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 906,80 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 849,80 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 16.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,88 EUR je Sartorius vz-Aktie.

