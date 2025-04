Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz springt am Mittwochnachmittag hoch

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 6,8 Prozent.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,8 Prozent auf 207,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 212,30 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 212,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 250.297 Sartorius vz-Aktien.

Am 17.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 341,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 64,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 19,94 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,821 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 274,00 EUR an.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 849,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 906,80 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 16.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,88 EUR je Aktie belaufen.

