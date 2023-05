Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Sartorius 277,50 EUR

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 339,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 341,20 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 335,50 EUR nach. Bei 339,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.479 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 39,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 293,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 15,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 446,17 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 20.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 903,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 21.07.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,92 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

