Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag im Keller

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,4 Prozent auf 274,10 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,4 Prozent auf 274,10 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 267,70 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 292,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 231.030 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 383,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 39,99 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 21,45 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,928 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 327,25 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 18.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,26 Prozent zurück. Hier wurden 819,60 Mio. EUR gegenüber 903,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 19.07.2024 vorlegen. Am 18.07.2025 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

XETRA-Handel DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus