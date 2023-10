Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 266,80 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 266,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 263,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 273,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169.403 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Gewinne von 76,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 263,60 EUR fiel das Papier am 16.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 1,20 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 371,75 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz veröffentlichte am 21.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 832,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,43 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 22.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2023 5,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

