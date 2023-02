Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Sartorius vz

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 04:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 429,10 EUR ab. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 421,50 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 428,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 50.294 Stück.

Am 06.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 471,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 9,03 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 293,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 46,30 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 499,57 EUR.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.020,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 791,10 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 20.04.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 18.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,68 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

