Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Montagmittag fester

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 396,70 EUR zu. Bei 404,20 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 395,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.462 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 471,70 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,90 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 293,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,25 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 478,67 EUR an.

Sartorius vz veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 20.04.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 18.04.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

