Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 393,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 393,70 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 395,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.924 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 471,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2022 bei 293,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 34,27 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 478,67 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz gewährte am 21.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q1 2023 wird am 20.04.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 18.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,65 EUR fest.

