Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 268,00 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 268,00 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 265,60 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 267,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.437 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 471,70 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 263,60 EUR. Dieser Wert wurde am 16.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,64 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 371,75 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 21.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,39 EUR gegenüber 2,44 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 832,00 EUR, gegenüber 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,43 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Sartorius vz am 19.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,71 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

