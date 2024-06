Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Dienstagvormittag zu

So entwickelt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 242,60 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 242,60 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 243,60 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 243,30 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.280 Stück gehandelt.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 383,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 58,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,930 EUR. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 314,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 18.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 19.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 18.07.2025.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,05 EUR je Aktie.

