Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagvormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 365,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 365,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 365,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 366,20 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 685 Aktien.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 29,06 Prozent Luft nach oben. Am 27.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 20,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 402,67 EUR angegeben.

Am 20.07.2023 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 1,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,43 Prozent auf 832,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.020,00 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 19.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Sartorius vz eingefahren

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Sartorius vz-Investment verdient

Sartorius-Aktie schwächelt: Sartorius beruft Florian Funck als Finanzvorstand