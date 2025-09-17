Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 207,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 207,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 211,80 EUR. Bei 200,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.172 Sartorius vz-Aktien.
Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,99 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,82 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,816 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.
Am 22.07.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 884,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 15.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie
DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr bedeutet
DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen
JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
|28.07.2025
|Sartorius vz Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Sartorius vz Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
|23.07.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.2025
|Sartorius vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Sartorius vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|Sartorius vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.01.2025
|Sartorius vz Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|15.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|06.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|06.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen