Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 207,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 211,80 EUR. Bei 200,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.172 Sartorius vz-Aktien.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,99 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,82 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,816 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.

Am 22.07.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 884,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 15.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

