DAX23.624 +1,1%ESt505.448 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.153 +0,3%Nas22.527 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,59 -0,5%Gold3.640 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Aumovio AUM0V1 SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 PUMA 696960 Plug Power A1JA81 Intel 855681 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienkurs aktuell

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Nachmittag zu

18.09.25 16:11 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 207,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
170,00 EUR 7,80 EUR 4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 207,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 211,80 EUR. Bei 200,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.172 Sartorius vz-Aktien.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,99 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,82 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,816 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.

Am 22.07.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 884,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 15.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
22.07.2025Sartorius vz HoldJefferies & Company Inc.
22.07.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen