Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 338,00 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 338,00 EUR. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 332,40 EUR. Bei 338,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 44.178 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 471,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 28,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 56,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 316,50 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 810,70 EUR, gegenüber 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,52 Prozent präsentiert.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 5,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

