Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 403,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 402,90 EUR. Mit einem Wert von 405,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.310 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 489,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 17,57 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (293,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 504,92 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 21.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.020,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 791,10 EUR umgesetzt.

Am 26.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 30.01.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,51 EUR je Aktie belaufen.

