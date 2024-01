Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 294,00 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 294,00 EUR. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 292,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 298,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 31.291 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Gewinne von 60,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 215,30 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 26,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 312,25 EUR.

Am 19.10.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.01.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 23.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,04 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius vz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart fester

Gewinne in Frankfurt: DAX notiert zum Start im Plus