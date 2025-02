Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 241,80 EUR.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 241,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 242,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,60 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.674 Stück gehandelt.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 383,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,68 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.07.2024 auf bis zu 199,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 17,49 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,853 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 267,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 28.01.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,12 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent auf 906,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.04.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 16.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

