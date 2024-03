Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag mit Verlusten

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 354,30 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 354,30 EUR ab. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 353,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 354,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 957 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 411,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,12 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,23 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,961 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 342,63 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 19.10.2023 vor. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 810,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,52 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Sartorius vz am 18.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 17.04.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,07 EUR je Aktie aus.

