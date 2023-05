Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Sartorius 280,50 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 345,30 EUR zu. Bei 340,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.171 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,14 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 293,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 13,48 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 446,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 20.04.2023. Es stand ein EPS von 1,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,45 Prozent auf 903,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1.020,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 21.07.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 19.07.2024.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

