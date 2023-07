Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Nachmittag nordwärts

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 321,00 EUR nach oben.

Das Papier von Sartorius vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 321,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 322,10 EUR. Bei 315,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 37.681 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,95 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 291,90 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 9,07 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 383,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 20.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 903,20 EUR – das entspricht einem Minus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Sartorius vz am 21.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Sartorius vz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,51 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Sartorius vz-Investment verdient

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Analysten sehen für Sartorius vz-Aktie Luft nach oben