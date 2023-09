Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag mit Verlusten

Sartorius vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 328,70 EUR.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 328,70 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 328,70 EUR ein. Mit einem Wert von 334,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.157 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 11,20 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 394,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 21.07.2023. Das EPS lag bei 1,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 832,00 EUR im Vergleich zu 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.10.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 22.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Sartorius vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,85 EUR je Sartorius vz-Aktie.

