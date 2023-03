Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verbilligt sich am Nachmittag

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 387,20 EUR. Bei 379,70 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 386,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 32.489 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 471,70 EUR markierte der Titel am 06.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 17,91 Prozent zulegen. Am 23.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,02 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 499,57 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 21.04.2022. Das EPS wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.020,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 20.04.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.04.2024 erwartet.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie gewinnt: Sartorius will Mitarbeiteranzahl in Göttingen reduzieren

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com