Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 270,50 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 270,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 273,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 267,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.795 Sartorius vz-Aktien.

Bei einem Wert von 383,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Mit einem Zuwachs von 41,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,41 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,931 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 326,63 EUR.

Am 18.04.2024 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 819,60 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 18.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,08 EUR fest.

