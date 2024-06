Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Mittag fester

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 213,50 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 213,50 EUR nach oben. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 216,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 212,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 59.430 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 383,70 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 79,72 Prozent zulegen. Bei 209,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 1,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,930 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 314,75 EUR.

Am 18.04.2024 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.07.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.07.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

