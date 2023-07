Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagvormittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 317,20 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 317,20 EUR abwärts. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 317,00 EUR nach. Bei 317,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4.176 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 471,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,71 Prozent hinzugewinnen. Am 27.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 291,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 7,98 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 383,50 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz gewährte am 20.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 903,20 EUR – eine Minderung von 11,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.07.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 22.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 6,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

