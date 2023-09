Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag höher

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 329,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 3,4 Prozent auf 329,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 332,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 321,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.819 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. 43,33 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 291,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 394,43 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 21.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 832,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.020,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 19.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2024 erwartet.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

