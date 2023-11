Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 279,70 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 279,70 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 280,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 272,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.074 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 40,70 Prozent niedriger. Bei 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 23,02 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 310,25 EUR an.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 810,70 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,20 EUR je Sartorius vz-Aktie.

