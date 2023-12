Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 346,60 EUR.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 346,60 EUR. Bei 345,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 347,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.010 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,09 Prozent hinzugewinnen. Bei 215,30 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 321,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 19.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR im Vergleich zu 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Sartorius vz am 30.01.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

Handel in Frankfurt: DAX liegt letztendlich im Plus