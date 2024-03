Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 370,50 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 370,50 EUR. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 381,90 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 371,00 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.796 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (411,40 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 9,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Mit Abgaben von 41,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,961 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 342,63 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,52 Prozent auf 810,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.020,00 EUR gelegen.

Am 18.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Am 17.04.2025 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,07 EUR im Jahr 2024 aus.

