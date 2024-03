Kursverlauf

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

21.03.24 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 372,80 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 372,80 EUR. Bei 376,00 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 371,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.603 Sartorius vz-Aktien. Bei einem Wert von 411,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2023). Mit einem Zuwachs von 10,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 42,25 Prozent wieder erreichen. Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,961 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 342,63 EUR. Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,52 Prozent zurück. Hier wurden 810,70 EUR gegenüber 1.020,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Die Sartorius vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 18.04.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.04.2025 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2024 5,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag in der Verlustzone

