Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 270,80 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 270,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 271,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 268,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.065 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 383,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,69 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,931 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 326,63 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 18.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 819,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.07.2024 veröffentlicht. Sartorius vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste