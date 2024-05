Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Abschlägen

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 269,30 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,3 Prozent auf 269,30 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 268,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 268,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.081 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 25,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 326,63 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 18.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 819,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 19.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 18.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,08 EUR je Sartorius vz-Aktie.

