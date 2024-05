Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Vormittag Boden gut

Notierung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 271,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 271,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 271,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 268,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 2.263 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 383,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 25,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,931 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 326,63 EUR.

Am 18.04.2024 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,26 Prozent auf 819,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 19.07.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 18.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,08 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

