Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 356,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 356,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 360,20 EUR. Bei 354,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 12.215 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,35 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 402,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 20.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 832,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 22.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Sartorius vz.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Sartorius vz eingefahren

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Sartorius vz-Investment verdient

Sartorius-Aktie schwächelt: Sartorius beruft Florian Funck als Finanzvorstand