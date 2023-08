Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Montagnachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 350,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 350,30 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 349,90 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 354,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.294 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 471,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2023 bei 291,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 20,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 402,67 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 20.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 832,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.020,00 EUR umgesetzt worden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 19.10.2023 erwartet. Sartorius vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Sartorius vz eingefahren

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Sartorius vz-Investment verdient

Sartorius-Aktie schwächelt: Sartorius beruft Florian Funck als Finanzvorstand